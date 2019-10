Palermo: Soccorso Ordine di Malta (Cisom) presenta la sezione cinofila

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Sabato 12 ottobre, in occasione della Seconda Giornata Nazionale Ordine di Malta Italia, il Cisom gruppo Palermo il cui responsabile è Marcello Cenci, sarà in piazza Politeama per presentare la sezione cinofila del Gruppo Palermo unica in Sicilia da poco istituita. Testimonial d'eccezione Toni Capuozzo, giornalista del TG5. Negli ultimi anni, durante i tragici episodi come il crollo del ponte Morandi a Genova, le calamità naturali come alluvioni o terremoti che hanno colpito il nostro Paese, questi “angeli” a quattro zampe sono stati fondamentali per ritrovare persone disperse e salvare loro la vita. E' proprio per permettere tutto questo che nel Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta si formano unità pronte a intervenire in ogni situazione.

"In particolar modo il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta da novembre 2018 dispone di unità cinofile brevettate ed operative per il soccorso di persone disperse in superficie e sotto le macerie, sotto la guida di Alice Cumia, responsabile in Sicilia della Scuola Nazionale di Cinofilia del Cisom nonché capo della sezione Cinofila del gruppo Palermo con due unità cinofile operative e dieci in formazione. Un ringraziamento speciale va a Zampa5stelle, che si trova a Bolognetta (Palermo), che mette a disposizione in maniera gratuita Il campo di addestramento", si legge in una nota.

"L'obiettivo è quello di “istruire” i nostri amici a quattro zampe, tramite un lavoro, indirizzato sullo stimolo alla ricerca attraverso la simulazione di operazioni di soccorso, mirando ad attivare innanzitutto l'attenzione del cane, impegnato in un uso costante di cervello e fiuto, senza mai perdere, però, il piacere del gioco - si legge -Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta è una fondazione di diritto melitense senza scopo di lucro che sin dalla costituzione, avvenuta il 24 giugno 1970, agisce con i suoi soccorritori in occasione di gravi calamità, come strumento di Protezione Civile per l'Italia. È costituito da oltre 4.500 volontari, tra cui medici, infermieri, psicologi e specialisti del soccorso in mare e su terra, organizzati sul territorio in Aree, Raggruppamenti, Gruppi, Sezioni e nuclei specialistici (come ad esempio le Unità cinofile). Inoltre dal 2008 opera a Lampedusa, garantendo il primo soccorso medico, con l'impiego di medici e infermieri volontari, nel Canale di Sicilia a bordo delle unità navali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza". La sua mission oltre alla sua specificità di protezione civile, si caratterizza per l’elevato valore umanitario.