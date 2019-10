Ambiente: Enel X e Groupama insieme per efficienza consumi e sostenibilità

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Efficienza energetica, ottimizzazione dei consumi e attenzione all’ambiente. Sono questi gli obiettivi dell’accordo siglato da Enel X e Groupama Assicurazioni, la filiale italiana di una delle più importanti aziende globali del campo assicurativo. Attraverso i propri servizi di Advisory & Monitoring, la business line globale del Gruppo Enel dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, individuerà l’attuale livello di efficienza aziendale, per ottimizzare le prestazioni energetiche e implementare le attività di Groupama Assicurazioni in tema di sostenibilità ambientale.

"L’efficienza energetica è sempre più strategica per le aziende che vogliono ottimizzare i consumi rendendo così sostenibile il proprio business", sottolinea Alessio Torelli, Responsabile Enel X Italia. "Si tratta di scelte grazie alle quali è possibile contenere i costi riducendo l’impatto sull’ambiente. L’accordo con Groupama Assicurazioni conferma il ruolo di Enel X come partner strategico in grado di offrire soluzioni innovative e tecnologie avanzate supportando le aziende nella gestione attenta e consapevole delle proprie risorse".

La nostra Compagnia, rileva Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni, "nasce come una mutua e in quanto tale è particolarmente sensibile nel sostenere iniziative che racchiudano un forte senso di responsabilità sociale. Abbiamo dunque nel nostro dna una spiccata sensibilità nell’incoraggiare comportamenti virtuosi. Affiancare il nostro brand a quello di Enel X, leader del settore, testimonia la volontà di mantenere aggiornati i nostri valori adattandoli alle sfide presenti per migliorare il futuro e, al tempo stesso, di implementare l’attenzione e la sensibilizzazione sul tema dell’efficienza energetica sfruttando i benefici della tecnologia".