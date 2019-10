Sicilia: sindacati, nasce federazione Silp Cgil-Uil Polizia

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Anche in Sicilia prenderà il via il patto federativo tra Silp Cgil e Uil Polizia che ha portato su scala nazionale alla nascita di una federazione unitaria. L'obiettivo, si legge in una nota, "sarà quello di realizzare migliori condizioni di vita degli operatori e più efficienza nel corpo di polizia, allo scopo di dare il massimo del contributo per l’affermazione della legalità e dei diritti dei lavoratori della polizia e dei cittadini".

Tra le finalità del patto tra le due organizzazioni, "rappresentare le aspettative e gli interessi di tutti i ruoli della polizia di stato, promuovere relazioni con le polizie europee, portare avanti politiche di tutela degli operatori di polizia in grado di rispondere alla domanda di sicurezza, legalità e giustizia che viene dai cittadini e iniziative per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto a gennaio".