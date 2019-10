Sanità: a Cefalù nuovo punto screening mammografico (2)

(AdnKronos) - Fino a ieri le donne del comprensorio di Cefalù dovevano recarsi all’ospedale Cimino Termini Imerese, adesso avranno invece l’opportunità di effettuare l’esame nella propria città. Si tratta del tredicesimo punto attivato dall'Asp Palermo che va ad aggiungersi a quelli di Carini, Ex Ipai di via Carmelo Onorato, Ospedale Ingrassia, Pta Albanese, Villa delle Ginestre, ospedale Civico di Partinico, ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, ospedale Cimino di Termini Imerese, ospedale Dei Bianchi di Corleone, poliambulatorio di via Mattarella a Bagheria, poliambulatorio di via Cali a Lercara Friddi e poliambulatorio di Contrada Grecale a Lampedusa.