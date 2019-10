Palermo: cittadinanza onoraria a vescovo Chiesa evangelica luterana

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - Cittadinanza onoraria di Palermo al vescovo della Chiesa evangelica-luterana della Regione Baviera, Heinrich Bedford-Strohm. Il riconoscimento sarà assegnato dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando venerdì 4 ottobre durante una cerimonia che si terrà alle 10.30 presso l'aula consiliare di Palazzo delle Aquile. Al termine della cerimonia, il vescovo e il sindaco incontreranno la stampa.

Heinrich Bedford-Strohm sarà in città dal 3 al 5 ottobre. A giugno, il vescovo aveva firmato a Palermo, insieme al sindaco Orlando, il cosiddetto 'Palermo-Appell' sulle politiche per il salvataggio in mare, annunciando anche di voler finanziare e mandare una nave di salvataggio a nome delle chiese e della società civile tedesca e europea nel Mediterraneo. In quella occasione, accompagnato da una delegazione protestante italiana, aveva anche incontrato in Cattedrale l’arcivescovo Corrado Lorefice.