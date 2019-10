Scuola: arcivescovo Monreale, 'crocifisso non va strumentalizzato. Toglierlo favore alla Lega' (2)

(AdnKronos) - "Per noi cattolici il crocifisso ha un significato religioso - aggiunge monsignor Pennisi - ma è un valore anche per chi non crede: è il simbolo della liberazione, della redenzione e dell'amore. E' un valore per tutti". L'arcivescovo ricorda anche le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte europea secondo cui "il crocifisso non è un elemento divisivo, anzi". "E' un simbolo e non va strumentalizzato, né da chi lo mostra - dice facendo riferimento all'uso fatto dall'ex ministro dell'Interno - né da chi vorrebbe toglierlo".