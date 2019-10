Sud: Foti (Magna Grecia), 'Crescita frenata da incompetenze politica e burocrazia' (3)

(AdnKronos) - Il Presidente dell'ordine degli avvocati di Palermo, Giovanni Immordino, appena eletto, che interverrà venerdì pomeriggio durante la tavola rotonda su 'Governare il Mezzogiorno', ha voluto ricordare l'importanza della "lotta alla mafia che va potenziata" ma è importante anche la lotta "anticipatoria che è quella posta in essere dalle autorità amministrative. Ma se la lotta è finalizzata solo a distruggere senza costruire, è una lotta che ci fa solo del male". "Io chiedo una riflessione su questo punto - dice - è doveroso attivarci ma attivarci presuppone anche creare le condizioni perché le opere pubbliche non ne abbiano uno svantaggio. Le opere finanziate vanno realizzate".

L'ex ministro del Mezzogiorno Saverio Romano, nel suo intervento ha fatto anche "autocritica", come detto dallo stesso. "Il Mezzogiorno è in queste condizioni - ammette - soprattutto per gli errori commessi dalla classe politica. siamo stati noi a non fare fino in fondo la nostra parte".