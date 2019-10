Quixa entra in Axa Italia. Cohen: ''Tassello per crescita e nostro consolidamento''

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Il gruppo Axa Italia, leader del mercato assicurativo italiano con un giro d’affari di 6,7 miliardi e 4,5 milioni di clienti, si rafforza ulteriormente con l’ingresso al suo interno di Quixa Assicurazioni Spa. La società a cui è stato trasferito il portafoglio assicurativo di Axa Global Seguros y Reaseguros, che da oltre 10 anni opera in Italia con il brand Quixa. Lo rende noto il gruppo assicurativo in una nota.

La guida di Quixa Assicurazioni viene affidata a Domenico Martiello, che ha un’esperienza di oltre 20 anni in Axa, acquisita rivestendo ruoli strategici in Italia e presso la holding, attualmente è Chief Distribution Officer del Gruppo Axa Italia; incarico che manterrà, per continuare ad assicurare lo sviluppo del business complessivo in Italia. Quale Ceo di Quixa, Martiello sarà affiancato da Ivan Pivirotto, attuale Responsabile delle Partnership di Axa Italia, che si occuperà dello sviluppo della Compagnia e del suo business.

Quixa, attiva nel mercato diretto dell’assicurazione auto, serve più di 275.000 clienti, con oltre 110 milioni di premi, con un team di circa 200 dipendenti. Quixa vanta una storia di innovazione che l’ha portata a essere una compagnia 100% digitale, con un livello di soddisfazione del cliente, al vertice del mercato assicurativo italiano.

Insieme ad Axa, primo brand assicurativo al mondo per il 10° anno consecutivo, Quixa continuerà a investire nel servizio al cliente, accelerando lo sviluppo di soluzioni digitali che, in coerenza con la strategia del gruppo Axa, diano ai clienti risposte pratiche e concrete in particolare nell’ambito degli ecosistemi del mobility, del salute e del living. Quixa inoltre punterà sulle partnership per rafforzare la propria presenza sul mercato e raggiungere un numero più ampio di clienti.

Con l’ingresso di Quixa nel perimetro di Axa Italia, commenta il Ceo di Axa Italia, Patrick Cohen, "si aggiunge un ulteriore tassello della nostra crescita e del nostro consolidamento come protagonisti del mercato italiano. Quest’integrazione rafforza uno dei pilastri della nostra strategia, che punta ad offrire un’esperienza cliente sempre più semplice e intuitiva, grazie all’utilizzo della tecnologia".

Quixa, sottolinea Cohen, "ha una vocazione 100% digitale e mobile first, una eccellente competenza tecnica, la capacità di innovare, l’agilità e la rapidità di esecuzione, in aggiunta alla ottima guida di Domenico Martiello. Sono questi gli elementi sui quali faremo leva per conseguire una crescita sostenibile e profittevole, affermandoci con un posizionamento sul mercato che renda più evidente e sinergico il collegamento con Axa Italia".