Trasporti: Assoferr, ferrovia aggancia crescita, il punto a Trieste il 24 (2)

(AdnKronos) - Più in dettaglio Pivetti, annunciando un forum permanente sui temi caldi del settore proprio a partire dall’appuntamento di Trieste, spiega "la partita è e sempre più sarà giocata su più tavoli. Questo significa intervenire sulla logistica e sul trasporto, sulle diverse modalità, fra più paesi, tenendo conto di direttrici nuove accanto a quelle tradizionali”. Pivetti si riferisce al vicino oriente ma “anche a quello un tempo lontano, ed oggi sempre più prossimo, per non tacere della pressoché inesplorata, dal punto di vista ferroviario, Asia Centrale".

Sulla sostenibilità punta il suo intervento Guido Gazzola, vicepresidente Assoferr: "le nostre aziende cresceranno se sapranno dare risposte ai bisogni dell’industria, generando con essa fattori di competitività con il contributo di una politica green che, per ora con rassicuranti promesse, questo Governo intende perseguire. Questa è e resta la visione del Forum di Pietrarsa: attivare quel circuito virtuoso che porta l’industria a insediarsi in luoghi logisticamente favorevoli in modo da abbattere o ridurre in maniera sostanziale i costi del trasporto sia delle materie prime che dei prodotti intermedi e finiti".