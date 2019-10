Manovra: V. Boccia, 'da Gualtieri operazione di realismo'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Dobbiamo ringraziare Conte, perché ci ha risparmiato un comunicato che sarebbe stato un invito al Governo a non aumentare l'Iva. In ogni caso quella del ministro Gualtieri è un'operazione di realismo perché è corretto il concetto che ispira il ministro: non ci sono grandi risorse a disposizione e il ministro deve fare i conti con i saldi. E' necessario disegnare dei provvedimenti partendo da quali saranno i loro effetti sull'economia reale. Dunque si deve puntare sull'incremento dell'occupazione e dei salari per i lavoratori italiani". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia in un'intervista a 'La Stampa'.

"Si deve partire dalle risorse già stanziate per le infrastrutture andando oltre lo sblocca cantieri introducendo un elemento di deroga tipo il modello adottato per la ricostruzione del Ponte di Genova o di Expo. Individuando una serie di enne opere importanti. Così si attivano immediatamente i cantieri incrementando l’occupazione. Sarà un’operazione anti-ciclica senza far ricorso al deficit e con un impatto non marginale", sottolinea il leader degli industriali.