Conte ai renziani: "No a giochini"

Turismo: Fatturato 2019 a +35% per Glamour tour operator

Milano, 30 set. (askanews) - Fatturato in crescita di circa il 30 per cento nei primi nove mesi dell'anno, con la prospettiva di toccare il +35 per cento per tutto il 2019 per un valore superiore ai 20 milioni: è il risultato delle attività di Glamour tour operator anticipato da Luca Buonpensiere, titolare della realtà nata nel 1992. "Pur venendo da tre anni di continue crescite - dice - anche ...