Riforme: Letta, 'Salvini disse sì a voto 16enni, non ho dubbi sarà coerente'**

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Salvini lo disse tre anni fa e non ho dubbi che sarà coerente nell’appoggiare la proposta oggi. #VotoaiSedicenni". Lo scrive Enrico Letta su twitter postando il tweet di Matteo Salvini del 2016 in cui il leader della Lega scriveva: "Diritto di voto per i ragazzi di 16 come in Austria, visto che i ragazzi di oggi sono molto più informati che in passato".