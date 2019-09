Austria: Biancofiore, 'vittoria Kurz preoccupa, più sovranista dei nostri'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "La vittoria sonante in Austria del giovane Kaiser Sebastian Kurz non può che suscitare una forte preoccupazione in me che ne seguo attentamente l’operato. Troppe infatti le sue ingerenze sul mio Alto Adige sul quale Kurz mette costantemente bocca nonostante la quietanza liberatoria del 1972 all’Onu. Nonostante l'Oevp -il partito di Kurz- sia componente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo, sulla scia di Orban è molto più sovranista dei nostri sovranisti e ha pertanto inglobato inglobato le politiche di Strache crescendo vertiginosamente nel consenso e spesso ignorando gli obblighi derivanti dall’adesione all’Ue". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata Fi e segretaria della commissione Affari esteri della Camera e coordinatrice del partito in Trentino Alto Adige.