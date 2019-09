Catania: Regione finanzia nuovi scavi nell'area di Castellito

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Proseguiranno i lavori di scavo e valorizzazione nella villa romana di Castellito a Ramacca, in provincia di Catania. Lo ha annunciato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci nel corso della visita di questa mattina nel Comune etneo. Il governatore ha incontrato il sindaco Giuseppe Limoli, i componenti della giunta municipale e il presidente del Consiglio comunale e insieme al primo cittadino, al soprintendente ai Beni culturali di Catania Rosalba Panvini e al direttore dei lavori Maria Teresa Magro ha visitato l’area archeologica 'Castellito'.

La Regione stanzierà nuove risorse per la prosecuzione degli scavi e contestualmente verrà predisposta la copertura del sito e la sorveglianza. L’area archeologica interessata comprende una Domus romana del II secolo dopo Cristo, con strutture precedenti di età ellenistica e protoimperiale. Dopo anni di abbandono, nel maggio scorso è stata avviata una perizia di scavo, un primo restauro dei mosaici e la recinzione dell'intero sito. Si tratta di interventi già predisposti nel 2018 dal governo Musumeci nell'ambito della ripresa della campagna di scavi in tutto il territorio regionale. Il nuovo finanziamento punta a mettere in luce almeno la metà dell'estensione della villa.