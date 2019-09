Riforme: Calenda, 'giusto voto a sedicenni'

Versailles per tutti virtualmente su Google Arts & Culture

Roma, 30 set. (askanews) - Da oggi la Reggia di Versailles apre le sue porte a tutti: sarà accessibile virtualmente in tutto il mondo sulla piattaforma Google Arts & Culture. Gli utenti, grazie alle tecnologie di Google potranno visitare uno dei siti più famosi al mondo con tutte le sue sale, le opere d'arte e i manufatti preziosi. "Versailles: The Palace is Yours" è una mostra online per chi non ...