Veneto: Consiglio Regionale, i lavori della settimana (2)

(AdnKronos) - Mercoledì 2 ottobre, alle ore 13.00, la Sesta Commissione consiliare permanente audirà il referente del gruppo ‘ProgettaNevegalDomani’ per la presentazione dell'Agenda Strategica. La Commissione darà quindi il Parere di competenza alla Prima Commissione in ordine al Progetto di Legge n. 469 della Giunta ‘Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021della Regione del Veneto’.

Inoltre, verranno dati alla Giunta regionale i Pareri di competenza n. 456 ‘Approvazione del disciplinare per il riconoscimento di Ecomuseo del Veneto’, di cui alla L.R. 10 agosto 2012, n. 30, ‘Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei’, e n. 457 ‘Interventi della Regione del Veneto per lo sviluppo, la diffusione e valorizzazione delle attività di spettacolo’, di cui alla L.R. 5 settembre 1984, n. 52, articolo 13, ‘Iniziative dirette’.

Alle ore 15.00, si riunirà la Terza Commissione consiliare permanente per ospitare le audizioni con i soggetti portatori di interesse sulla manovra regionale di bilancio, ovvero sui Progetti di Legge della Giunta n. 464 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2020”, n. 465 "Legge di Stabilità Regionale 2020", e n. 466 "Bilancio di Previsione 2020/2022". La Commissione, inoltre, darà il Parere di competenza alla Prima Commissione in ordine al Progetto di Legge n. 469 della Giunta ‘Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021della Regione del Veneto’. Calendarizzato, altresì, l’esame del Progetto di legge n. 368, primo firmatario il consigliere Finco (LN), "Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori", e del Progetto di Legge n. 456, di iniziativa del consigliere Berlato (FdI/MCR), "Misure di prevenzione dei danni provocati dai grandi carnivori e di contenimento delle popolazioni in esubero rispetto alla sopportabilità del territorio ed alla loro compatibilità con le attività antropiche".