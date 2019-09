Poste, Del Fante: "Riapertura ufficio centro L'Aquila messaggio importante"

L'Aquila, 30 set. (Adnkronos) - "E' un primo passo, i cittadini stanno cominciando a riprendere il possesso del centro storico, speriamo che il nostro ufficio postale dia un altro motivo per ripopolare il centro dell’Aquila. E' un messaggio molto importante perché Poste assieme ad altre istituzioni pubbliche e ai privati sta dando l’opportunità ai cittadini dell’Aquila e a quelli che hanno lasciato la città dopo il sisma del 2009 di poter tornare. E' un ufficio tutto nuovo, ben 300 metri quadro". Lo dice Matteo Del Fante, ad Poste Italiane nel giorno dell’inaugurazione in piena Zona Rossa del nuovo ufficio Postale. "Tutti - ribadisce- lavoriamo per il bene del Paese".