Polizia: a Palermo la caserma Lunga apre le porte alle famiglie

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - In occasione della ricorrenza del 70esimo anniversario della proclamazione di San Michele Arcangelo, quale Patrono della Polizia di Stato, oggi alle ore 11 presso la Chiesa di S.Michele Arcangelo di via Sciuti a Palermo, verrà celebrata una Santa Messa alla presenza di Autorità Civili e Militari. Anche quest’anno come negli anni scorsi, nella giornata del suo Santo Patrono la Polizia di Stato aprirà le porte dei propri Uffici ai giovani ed alle famiglie dei poliziotti, con una manifestazione, denominata “Family Day”. L’iniziativa che si terrà all’interno della caserma “Pietro Lungaro”, in via Agostino Catalano 26, a decorrere dalle ore 9 e fino alle prime ore del pomeriggio, rientra tra le iniziative portate avanti dalla Polizia di Stato per avvicinare la società civile alle Istituzioni in un percorso di legalità condivisa e partecipata.

Giovani studenti di scuole cittadine, familiari di poliziotti e cittadini avranno l’opportunità di visitare alcuni uffici della Polizia di Stato, tra cui la Sala Operativa, “cuore pulsante” della Questura, ove i ragazzi vivranno, da protagonisti, la gestione delle chiamate al “113” ed i conseguenti interventi. Si potranno, inoltre, vedere all’opera diverse articolazioni locali, “Reparti Speciali” e Specialità della Polizia di Stato. Nel corso della giornata si potrà assistere anche ad alcune esibizioni sportive da parte degli atleti della Sezione Giovanile "Taekwondo" di Palermo del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.