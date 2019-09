Cittadinanza: Pedica, 'Ius Culturae? unico errore non averlo approvato prima'

Papa Francesco tra i fedeli al termine della messa per la Giornata mondiale del Migrante

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2019 Papa Francesco tra i fedeli in Piazza San Pietro al termine della messa per la Giornata mondiale del Migrante Papa Francesco saluta i fedeli in Piazza San Pietro al termine della messa in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it