Cittadinanza: Meloni, 'Ius Culturae scempio, raccolta firme Fdi'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Il Governo più anti-italiano della storia ha deciso di svendere la cittadinanza italiana. Pd e M5S sono pronti a far passare la legge Boldrini che aprirà le porte allo Ius Soli. Giovedì, dalle 12, Fratelli d'Italia sarà a piazza Montecitorio per permettere a tutti di firmare per chiedere al Presidente della Repubblica di fermare questo scempio. Saremo presenti poi il prossimo fine-settimana in tutte le città italiane. La cittadinanza non si regala". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.