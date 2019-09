Manovra: Gualtieri, 'da 30 miliardi, cifra credibile'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "30 miliardi? E' una cifra credibile. Ai 23 miliardi" per evitare l'aumento dell'Iva "sono da aggiungere altri miliardi per le politiche da mettere in campo. Comunque la cifra sarà definita dal Cdm". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a 'In mezz'ora in più' su Rai3.