Fisco: Mulè, 'su Iva governo degli inganni non si smentisce'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - “Il governo degli inganni procede come da manuale nel suo programma: prendersi beffe degli italiani e mettere le mani nelle loro tasche. Si comincia con l’aumento dell’Iva, che “mai e poi mai” sarebbe aumentata e che adesso invece aumenterà sfasciando i conti delle famiglie e delle imprese. Non aumentare l’IVA era il paravento per giustificare la nascita del governo degli inganni Pd-5Stelle-LeU: ma siccome sono dei senza vergogna hanno già dimenticato l’impegno. Nulla di nuovo: a sinistra funziona così. E il governo delle quattro sinistre non si smentisce.” Così Giorgio Mule', deputato e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.