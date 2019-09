Centrodestra: Toti, 'raduno nazionale 'Cambiamo!' a novembre a Genova (2)

(AdnKronos) - Dal palco di Brescia Toti ha lanciato la nuova pagina Fb di Cambiamo: "Noi alle piattaforme preferiamo le piazze, al palcoscenico del web preferiamo quello dei teatri, tuttavia non possiamo non utilizzare ogni strumento per farci conoscere e infatti da oggi gli amici di Cambiamo! avranno anche una pagina ufficiale sui social per poterci seguire, per rimanere aggiornati sugli eventi, per dare suggerimenti, proporre idee ma anche fare critiche".

"Tutti hanno voce - ha proseguito il governatore - in questa nuova casa del centro destra. Una casa aperta a tutti gli amici che vorranno dare un loro contributo a questo ambizioso progetto di costruire un'Italia della competenza, del merito, del rispetto delle regole e della legalità, della crescita, del benessere e di una politica meno urlata ma più concreta nei fatti e nelle opere".