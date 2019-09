Auto: Casellati, 'motorismo storico patrimonio da tutelare anche con leggi'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - Quello delle auto d'epoca è "un patrimonio che - non mi stancherò mai di dirlo e di adoperarmi in tal senso - le istituzioni hanno il dovere di preservare, con misure che, anche a livello legislativo, diano chiari segnali di tutela e di valorizzazione sia nei confronti degli operatori del settore, sia nei confronti degli appassionati". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, alla Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca a Vicenza.

Alla presidente è stato conferito il Premio ASI per il Motorismo Storico: "Consentitemi di esternare tutta la mia personale emozione nell'essere la prima a ricevere questo gradito riconoscimento istituito dagli organismi dell'Automotoclub Storico Italiano. Le ragioni della mia soddisfazione sono almeno due. La prima è nella motivazione che è stata data al premio e che si lega al convegno organizzato lo scorso anno in Senato sul futuro del motorismo storico italiano. (...) Per quanto riguarda invece gli aspetti più personali, sono certa che tutti voi potrete comprendere cosa possa significare per me questo premio alla luce di una passione famigliare che si tramanda di generazione in generazione".