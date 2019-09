Giustizia: Ruggieri, 'riforme M5S-Pd è contro italiani'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - “Colpevoli in carcere assai più tardi, innocenti condannati a un processo a vita, assieme a familiari e dipendenti (se di mezzo c’e un’impresa), vittime dei reati costrette ad attendere anni in più per avere il risarcimento cui hanno diritto. Ecco cosa significa la riforma della prescrizione (che però Grillo ha usato due volte quest'anno). È una riforma contro gli italiani". Lo scrive su Facebook, Andrea Ruggieri di Fi.

"Che questo governo vede solo come dei bancomat da tassare per spendere i loro soldi, su cui peraltro i cittadini hanno già pagato una valanga di tasse, e come dei sudditi di un impero giudiziario dove la sovranità appartiene ai capricci di qualche pm”.