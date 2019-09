Fi: Rotondi, 'auguri a Berlusconi e grazie per questi 25 anni degni di migliore Dc'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Oggi è solo un giorno di festa: auguri Silvio per i tuoi giovani 83. E da tutti noi grazie per averci donato 25 anni degni della migliore tradizione democristiana’’. Gli auguri via twitter del presidente della Democrazia Cristiana Gianfranco Rotondi a Silvio Berlusconi per il suo compleanno.