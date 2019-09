Governo: Cento, 'Leu in maggioranza ma a vertici non c'è mai'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - “Ci sono molti esponenti politici e ministri che si spellano le mani per Greta ma il decreto ambiente, un pannicello appena sufficiente, viene sospeso e poi svuotato. La sinistra si faccia sentire". Lo dice Paolo Cento di Sinistra Italiana-Leu in un’intervista al quotidiano Il Manifesto.

“Sulle questioni ambientali finora i M5S hanno deluso se penso a Tav, Tap e Ilva. E anche sul decreto Costa - prosegue l’esponente ambientalista di Leu - in questi giorni non hanno fatto certo le barricate come invece hanno fatto per la riduzione dei parlamentari, cosa peraltro pericolosa per la democrazia soprattutto in assenza di una nuova legge elettorale”.

“È troppo chiedere che la sinistra - conclude Cento - sia presente ai vertici di maggioranza? Vedo che si sta discutendo di giustizia e di manovra ma Leu non c’è mai”.