Avellino: investita mentre aspetta l'autobus, muore una donna

Avellino, 28 set. (Adnkronos) - Non c'è stato nulla da fare per una donna investita in pieno centro mentre aspettava l'autobus. I fatti sono avvenuti lungo via Circumvallazione dove la donna è stata centrata in pieno da un'auto. Ancora da chiarire la dinamica. E' stato proprio l'automobilista a prestarle i primi soccorsi e chiamare il 118, ma l'intervento dei sanitari è stato vano.