Manovra: Gasparri, 'aumenta Iva su pesce e carne, con Pd tornano tasse'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - “Parlavano delle merendine ma vogliono azzannare tutte le famiglie con l’aumento dell’Iva che colpirà il pesce, che sicuramente è più salutare delle merendine, la carne e molti altri alimenti. Il governo ha gettato la maschera. Torna il Pd, tornano le tasse". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"La rimodulazione dell’Iva -aggiunge- è un eufemismo per dire che dei 23 miliardi di aumenti che andavano sterilizzati, ne saranno bloccati solo 17 mentre gli altri 6 miliardi saranno presi dalle tasche degli italiani con l’aumento di questa imposta. Colpendo generi alimentari molto diffusi. Altro che merendine, che peraltro appariva una follia. Sta per abbattersi in Italia una tempesta fiscale. Questi sono Pd e grillini. Chi aveva la tentazione di guardare a Renzi ed altri, capirà che se si è di centrodestra non si può avere nulla a che fare con questi bugiardi e con un governo di autentici banditi”.