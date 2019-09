Dazi: Confagri, 'made in Italy vincente ma viaggiamo sotto potenzialità' (3)

(AdnKronos) - "E’ evidente - sostiene - che non tutti gli accordi sono vantaggiosi allo stesso modo. Lo sono quelli siglato dalla Ue con il Canada e il Giappone. Non altrettanto quello con i Paesi del Mercosur. I problemi non mancano, sia chiaro. Gli accordi bilaterali devono innanzitutto garantire condizioni di reciprocità. E soprattutto occorre assicurare che i Paesi terzi rispettino le regole europee in materia di sicurezza alimentare, tutele sociali e protezione delle risorse naturali".

L’unica alternativa, conclude il presidente di Confagricoltura, "diventa quella delle guerre commerciali con dazi e misure di ritorsione. Ma ai dazi si risponde con altri dazi e alla fine perdono tutti".