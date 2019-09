M5S: Orfini, 'anormale che governo promuova Casaleggio all'Onu'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Capisco che ora siamo al governo insieme ma proprio per questo dobbiamo dirci la verità: che il governo italiano organizzi la presenza di Casaleggio all'Onu per promuovere la sua associazione non è normale. A proposito di conflitto di interessi". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, deputato del Pd.