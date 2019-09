Gp Russia, Leclerc di nuovo in pole

Sochi, 28 set. - (AdnKronos) - Charles Leclercconquista la pole position nel Gp di Russia. Il monegasco della Ferrari firma la quarta partenza al palo consecutiva, la sesta in stagione, con il tempo 1'31"628 precedendo l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'32"030) e il tedesco Sebastian Vettel (1'32"053) con l'altra rossa di Maranello.

Quarto tempo per l'olandese della Red Bull, Max Verstappen (1'32"310), che però sarà retrocesso di 5 posizioni in griglia e partirà in quinta fila con il nono tempo. A completare la seconda fila ci sarà quindi il finlandese Valtteri Bottas (1'32"632) con la seconda freccia d'argento. In terza fila la McLaren dello spagnolo Carlos Sainz e il tedesco della Renault, Nico Hulkenberg.

