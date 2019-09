Atlantia: cda, Carlo Bertazzo entra in comitato nomine

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha nominato il consigliere non esecutivo Carlo Bertazzo quale componente del comitato per le nomine. Pertanto il comitato risulta attualmente composto dai consiglieri Gioia Ghezzi (indipendente, in qualità di presidente), Carlo Bertazzo, Ferdinando Nelli Feroci (indipendente) e Licia Soncini (indipendente).