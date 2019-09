Kuwait Petroleum Italia inaugura la 'Safety & Healthy Week'

Azzurri Partner Cup, Nazionale Poste torna in campo a Coverciano

Firenze, 27 set. (askanews) - La nazionale di Poste Italiane torna in campo. Nel Centro tecnico federale di Coverciano - "tempio" del calcio italiano e di quello azzurro in particolare - i ragazzi guidati da Angelo Di Livio saranno impegnati, sabato 28 settembre, nella terza edizione della Azzurri Partner Cup, il torneo organizzato dalla Federcalcio per le squadre delle aziende "Top Sponsor" ...