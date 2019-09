Clima: Dadone, 'ragazzi Fridaysforfuture ci indicano strada, non ci sono alibi'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "I ragazzi dei #FridaysForFuture, con la loro energia e le loro idee, ci indicano una strada che non possiamo più ignorare. Abbiamo una responsabilità enorme: il loro avvenire è nelle nostre mani. E non ci sono più alibi, non c'è più tempo da perdere". Così su twitter il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone.