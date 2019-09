Def: terminato incontro Conte-Gualtieri, premier diretto in Puglia

Roma, 27 set. (AdnKronos) - E' terminato a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il ministro all'Economia, Roberto Gualtieri. Sul tavolo, la nota di aggiornamento al Def e le mosse del governo da mettere in campo per contrastare l'evasione fiscale e recuperare risorse per ridurre le tasse. Il presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi per raggiungere Ceglie Messapica, nel brindisino, dove visiterà il presidio ospedaliero ad alta specialità 'Fondazione San Raffaele' prima di prendere parte a 'La Piazza', evento organizzato e promosso da Affaritaliani.it.