Governo: Di Maio riunisce ministri M5S alla Farnesina

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Rientrato da New York, il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, a quanto apprende l'Adnkronos sta riunendo i ministri M5S alla Farnesina. Il vertice è in corso -inizialmente in programma alle 16 è stato poi anticipato alle 15- presenti tutti i responsabili dei dicasteri scelti dalle file dei 5 Stelle, e, dove il Movimento non ha indicato il ministro, un vice o sottosegretario dei dicasteri guidati dai dem.