M5S: Bonafede, 'nessuna fronda e nessun caos'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "I parlamentari di maggioranza sanno che dobbiamo lavorare per risolvere i problemi dei cittadini. Non c'è nessuna fronda interna e vi assicuro non c'è nessun caos". Alfonso Bonafede risponde così sulle tensioni interne ai 5 Stelle al termine del vertice sulla giustizia a palazzo Chigi.