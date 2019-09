Giustizia: Bonafede, 'riforma Csm in tempi brevi, obiettivo 31 dicembre'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Siamo d'accordo sul fatto che un altro obiettivo importante sarà la radicale riforma del Csm e siamo d'accordo sul fatto che questa riforma, che chiaramente dovremo discutere col Parlamento, dovrà essere approvata in tempi brevi, confidiamo entro il 31 dicembre". Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, lasciando il vertice di Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e l'esponente dem ed ex ministro, Andrea Orlando. Per la riforma del Csm "parliamo dello strumento della legge delega e confidiamo di approvarlo" entro fine anno.