Pa: Dadone, sogno è amministrazione 'zero emission'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "La digitalizzazione e il lavoro da remoto danno benefici enormi anche alla comunità nel suo complesso: penso soprattutto alle esternalità ambientali, quindi alla diminuzione di spostamenti casa-lavoro-casa, con un decongestionamento del traffico e una riduzione delle emissioni inquinanti". Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, nel corso del suo intervento al Cnel, evidenziando come il sogno sia quello di una Pa "zero emission".

Il beneficio della digitalizzazione e del lavoro remoto, rileva ancora il ministro, "riguarda anche il terreno economico e sociale: pensiamo ad esempio alla inevitabile diminuzione degli incidenti stradali che vedremmo in parallelo alla riduzione del volume di traffico e, di conseguenza, pensiamo pure alla minor spesa sanitaria connessa. E’ così, anche così, che si costruisce la green economy cui noi puntiamo in modo deciso. Ed è così, lo dico da ministro, che si persegue il nostro sogno di una Pubblica amministrazione zero emission".

"Non dimentichiamo poi le peculiarità di una realtà come quella italiana, fatta di tanti piccoli o piccolissimi comuni e caratterizzata da frequenti deficit di carattere logistico e infrastrutturale: la digitalizzazione può diventare il perno del rilancio per quelle aree interne oggi colpite da un isolamento che sembra condannarle a una morte lenta", aggiunge Dadone.