Alitalia: Pellecchia, ‘non accetteremo prendere o lasciare'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "La situazione di Alitalia è sempre più complessa e non intendiamo trovarci in una situazione da prendere o lasciare". Lo dice Salvatore Pellecchia, segretario generale Fit-Cisl a margine della tavola rotonda ‘Sono stato io’. "Durante l’ultimo incontro al Mise, ci è stata data una notizia inquietante rispetto a quanto assicurato dall’ex ministro dello Sviluppo economico Di Maio. Il punto fermo era la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali. Ora, invece, il ministro Patuanelli farà il possibile per assicurare il lavoro a quante più persone possibili”.Questa, sottolinea Pellecchia, è “inversione di tendenza dal punto di vista sindacale".