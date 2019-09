Turismo: Federalberghi veneto, su alloggi turistici servono controlli a tappeto (2)

(AdnKronos) - “Il principio ‘stesso mercato stesse regole’ è completamente saltato - spiega Michielli – Per ripristinarlo, bisogna irrobustire le disposizioni relative al regime fiscale delle locazioni brevi, con l'obiettivo di far pagare le tasse a tutti e di proteggere consumatori e lavoratori. Senza contare che, saltato questo principio siamo tutti meno sicuri: un albergatore è obbligato a trasmettere i dati degli ospiti alla Questura, questo tipo di ‘imprenditore’ invece non lo fa. Gli ospiti del sommerso, che siano onesti cittadini o pericolosi terroristi sono come fantasmi, rimangono invisibili”.

“Confidiamo che il Parlamento per le sue competenze mostri di aver acquisito la stessa sensibilità e comprensione del fenomeno che la Regione Veneto ha dimostrato di avere quando ha varato il regolamento sul codice identificativo degli alloggi turistici in locazione - aggiunge Michielli - Le buone regole però servono a poco, se no ci sono buoni controlli. Il cambiamento passa (anche) per i sindaci tra i quali rilevo solo un’esigua quota di interventi su quel fronte”.