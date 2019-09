Cittadinanza: Anzaldi, 'in attesa Ius Soli, Pd chieda deroga per Tam Tam Basket'

Vescovo Mazara del Vallo: non possiamo decidere noi quando morire

Roma, 26 set. (askanews) - "La vita non ci appartiene, è un dono da accogliere e custodire, non ce la siamo data noi, non abbiamo stabilito noi quando nascere e non possiamo stabilire noi quando morire". Così Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, a margine della cerimonia di inaugurazione del campionato mondiale di cous cous a San Vito Lo Capo, commentando la sentenza dei ...