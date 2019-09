Energia: Assomineraria e Elettricità Futura insieme per transizione

Roma, 26 set. (AdnKronos) - La transizione verso un’economia 'low carbon'. Questo il tema al centro del Workshop organizzato da Assomineraria e Elettricità Futura oggi a Roma. Tutte le realtà industriali del comparto energetico sono già parte attiva della transizione, potendo contare su un patrimonio di esperienze virtuose già consolidato in Italia e nel mondo. Il presidente di Assomineraria Luigi Ciarrocchi nei suoi saluti introduttivi si è detto molto contento dell’organizzazione di questo incontro su una delle tematiche al centro del dibattito odierno. Sulla scia delle dichiarazioni dei vertici delle imprese energetiche nazionali ed internazionali dei giorni scorsi, ha premesso che "abbiamo bisogno di inclusione e di condivisione per vincere le sfide e raggiungere gli obiettivi".

La lotta al cambiamento climatico, e l’accesso alle risorse energetiche in maniera efficiente e sostenibile da parte di tutti, sottolinea, "rappresentano target importanti e strettamente legati tra loro. La riduzione delle emissioni di gas serra, in particolare della CO2, richiede azioni urgenti al fine di limitare il riscaldamento globale. Di pari urgenza e importanza è consentire l’accesso all’energia elettrica a circa un miliardo di persone che ancora oggi nel mondo ne sono sprovviste. Non possiamo dimenticare quello che succede intorno all’Italia e all’Europa".

Come è noto, rileva, "le emissioni di gas CO2 sono agenti clima-alteranti e incidono su tutto il pianeta: quello che succede in una zona remota dell’altro emisfero ha un impatto sul clima mondiale e quindi anche sull’Italia. Credo, quindi, che sia necessario passare a un nuovo modello energetico in cui la ricerca avrà un ruolo fondamentale per superare i limiti attuali delle diverse fonti energetiche che per le rinnovabili sono la bassa densità e la discontinuità e per le fossili l’impronta carbonica. Il nuovo modello deve essere caratterizzato da elevati standard di efficienza e in grado di fornire energia pulita, a elevata densità, continua ed economica. Sono convinto che sia possibile disaccoppiare crescita economica e trend emissivi. Possiamo farcela lavorando insieme con determinazione e tenacia: dobbiamo essere concreti ed efficaci", conclude Ciarrocchi.