Governo: Cairo, 'a Italia non serve chi invoca pieni poteri ma taglio spesa pubblica'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Ho tagliato il 50% dei costi a La7, il 30% in Rcs: non mi dite che lo Stato italiano è gestito meglio di queste due aziende. In Italia non serve chi invoca i pieni poteri ma chi si applica sulle cose concrete per tagliare il 20-25% della spesa pubblica per poi fare un poderoso taglio delle tasse per far ripartire l'economia". Lo ha affermato il Presidente di Rcs, Urbano Cairo, intervistato da Luca Telese e David Parenzo nel corso del partners' meeting di PwC.