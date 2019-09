Ue: a Bruxelles costituito intergruppo diritti minori

Palermo, 26 set. (AdnKronos) - È stato costituito al parlamento europeo l’intergruppo per i diritti dei minori. L’organismo riunisce membri di diverse commissioni parlamentari e di diversi gruppi politici allo scopo di garantire che i diritti dell’infanzia siano integrati in tutte le scelte politiche dell’Ue.

"Con l’approccio trasversale che ha caratterizzato il lavoro dell’intergruppo già nel quinquennio precedente – ha sottolineato la deputata di S&D Caterina Chinnici che nella passata legislatura ne è stata presidente e oggi ne è co-presidente insieme a David Lega (Ppe), Hilde Vautmans (Renew Europe) e Saskia Bricmont (Verdi/Alleanza libera europea) – proseguirà l’impegno per fare in modo che sia data massima centralità al principio del superiore interesse del minore, per favorire la partecipazione dei più giovani alle decisioni che li riguardano, per assicurare l’accesso all’istruzione e alla giustizia, per difendere i bambini da violenze, abusi e povertà, per proteggere i minori migranti. Tutto ciò, sempre in stretta collaborazione con le principali organizzazioni e associazioni che lavorano sul campo in questo settore".