Pmi: Abi, da banche oltre 7 mld per imprese italiane in Cina (2)

(AdnKronos) - "Le cinque banche partecipanti alla missione - commenta Rosa - intendono rafforzare il supporto offerto alle imprese italiane, tanto dall'Italia quanto direttamente in loco, potenziare le relazioni con le controparti locali, individuarne di nuove, e incrementare le proprie attività. Per questo motivo abbiamo organizzato ieri un incontro con l’Associazione Bancaria Cinese (Cba), la Banca Centrale Cinese (Pboc), la China Banking and Insurance Regulatory Commission (Cbirc) e alcune banche locali. L'incontro è stato una opportunità preziosa per fare il punto sullo stato delle relazioni tra le banche dei due paesi, esaminare congiuntamente come migliorare la collaborazione già in essere e per aggiornarci reciprocamente sull'assetto dei nostri rispettivi settori finanziari".

Oltre alle linee di credito, gli imprenditori che operano in Cina possono avvalersi dell’assistenza di importanti interlocutori di riferimento. In particolare, sono già presenti in Cina complessivamente 8 gruppi bancari (Banca Popolare Di Sondrio, Banco Bpm, Bnl, Cariparma Gruppo Credit Agricole, Gruppo Bnp Paribas, Intesa SanPaolo, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit e Ubi Banca,) con 8 uffici di rappresentanza (2 Shangai, 3 Pechino, 1 Canton, 2 Hong Kong), 12 filiali (5 Shangai, 1 Canton, 1 Pechino, 5 Hong Kong).

Durante gli incontri di business le cinque banche italiane partecipanti alla missione mettono a disposizione altrettanti desk di assistenza, per supportare al meglio le imprese italiane e cinesi nell'individuazione delle soluzioni finanziarie più adatte a realizzare nuove operazioni commerciali e progetti di investimento nel Paese.