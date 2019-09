Eutanasia: Marcucci scrive a Casellati, 'subito esame ddl**

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Il Parlamento ha perso un anno, ora non si può permettere di perdere neanche un giorno in più. Per questo chiedo ai presidenti delle Camere di attivarsi per incardinare le leggi sul fine vita. Il ping pong tra laici e cattolici è fuori dal tempo, ci sono sensibilità diverse ma deve prevalere l'esigenza di trovare un punto comune". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, che ha scritto alla presidente Elisabetta Casellati.

"È tempo che il legislatore -aggiunge- dia una risposta, colpevolmente tardiva, a domande su temi che riguardano la dignità nella fase finale della vita, non lasciando questo compito alla magistratura, ma soprattutto non lasciando ai cittadini, che si trovano in situazioni di indicibile sofferenza, l'onere di intraprendere una vera e propria via crucis per vedere riconosciuto il proprio diritto di scegliere come porre fine alla propria vita in presenza di determinate condizioni".