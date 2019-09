Di Maio: "Un team del futuro per il Movimento"

New York, 25 set. - (Adnkronos) - dall'inviato Giuseppe Greco"Da tempo sto lavorando al progetto di un Team del futuro, formato da 12 persone. Era un progetto da realizzare entro settembre, ma poi c’è stata la crisi di governo". Lo ha spiegato Luigi Di Maio, a margine dell’Assemblea del M5S, parlando del futuro del movimento. "E’ evidente che il movimento solo con il capo politico non può sostenere la sfida di governo, il futuro non è una struttura ma una organizzazione capace di far arrivare i problemi dei cittadini al vertice delle istituzioni", ha spiegato il capo politico M5s.