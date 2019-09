Pd: due proposte dem per famiglie, assegno figli e dote per acquisto servizi infanzia

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Il Partito Democratico sostiene le famiglie e lo fa portando in Parlamento due proposte: l’assegno unico per i figli a carico e la dote unica per l’acquisto di servizi per l’infanzia". Si legge nella pagine Fb del Pd.

Questo il dettaglio. "L’assegno unico universale: fino a 240€ al mese per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza fino ai 18 anni; fino a 80€ al mese dai 18 ai 26 anni. L’assegno viene maggiorato in caso di figli con disabilità" e poi "la dote unica per l’acquisto dei servizi per l’infanzia: fino a 400€ al mese per ogni figlio a carico da zero a 3 anni per spese di asilo nido, babysitter e altri servizi per l’infanzia. Importo ridotto dai 3 a 14 anni. La dote viene maggiorata per ogni figlio con disabilità".

"Due misure semplici, eque e continuative che accompagneranno le famiglie nella crescita dei figli", si conclude.